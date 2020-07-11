Как сообщили в РГП "Казгидромет" в Уральске ожидается переменная облачность, днем столбики термометров поднимутся до +39 градусов, ночью температура воздуха опустится до +20 градусов. В Атырау ожидается жара, днем +42 градуса, ночью +29 градусов. Днем температура поднимется до +38 градусов в Актобе, ночью опустится до +21 градуса. В Актау также будет солнечно, днем +36 градусов, ночью +26 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.