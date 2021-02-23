Скриншот с видео По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 16 февраля в 23.40 сотрудниками управления по противодействию наркопреступности при проведении оперативно-розыскных мероприятий на трассе Самара-Шымкент была остановлена автомашина «Газель». Автомобилем управлял 44-летний гражданин Республики Кыргызстан, проживающий в г.Бишкек. - При обыске транспортного средства в салоне автомашины обнаружены и изъяты две дорожные сумки, в которых находилось наркотическое вещество «марихуана» общим весом более 22 кг. По данному факту проводится досудебное расследование, - рассказали в пресс-службе ведомства и напомнили, что санкция статьи 296 ч.4 УК РК "Незаконное хранение и перевозка наркотического вещества в особо крупном размере" наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. wNJSSPX-h0EМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.