22-летний алматинец погиб под колёсами Lamborghini известного блогера

Трагедия произошла на автодроме «Сокол». 22-летний Батырхан Ержанов хотел снять экстремальный ролик, где он перепрыгивает через движущееся авто. Для трюка он взял Lamborghini у известного блогера Бейбита Алибекова.

Отмечается, что 45-летний Анатолий Подлипалин находился за рулем автомобиля при съемках видеоролика. 22-летний молодой человек, выполняя трюк, по своей неосторожности попал под колеса автомобиля. Его доставили в Центральную районную больницу Илийского района с черепно-мозговой травмой, переломом теменно-височной кости и ушибами. Несмотря на усилия врачей, 30 октября Батырхан скончался. Инцидент зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье о нарушении правил дорожного движения, начато расследование обстоятельств трагедии.

Сам Бейбит Алибеков прокомментировал инцидент в TikTok.

— Помните парня, Бытырхана Ержана, который активно просил у меня машину? Я ему дал автомобиль в итоге для его трюка, там конкурс какой-то был международный. И вот одна из попыток его трюка вышла... не вышла. Он попал в больницу с тяжёлыми травами и сегодня утром, к сожалению, скончался. У меня в общем, нет слов. Очень соболезную родным, близким. Может, и не надо было давать ему машину, — сказал на видео блогер.

По словам блогера, погибший давно просил у него автомобиль, он даже устраивал голосование в своем телеграм-канале, чтобы решить, стоит ли давать Lamborghini для выполнения опасного трюка или нет.