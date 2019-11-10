22 пешехода погибли на дорогах ЗКО с начала года

Всего на дорогах области в этом году погибли 90 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе брифинга руководитель местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Кенжебек Куспаев рассказал, что количество погибших в ДТП по сравнению с прошлым годом незначительно снизилось. - В этом году погибли 90 человек, в прошлом году за этот же период погибло на 4 человека больше, - говорит Кенжебек Куспаев. - Основной причиной ДТП является недисциплинированность водителей, элементарное несоблюдение ПДД. Стоит отметить, что в этом году участились случа