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Происшествия Социум

22 пешехода погибли на дорогах ЗКО с начала года

Всего на дорогах области в этом году погибли 90 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе брифинга руководитель местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Кенжебек Куспаев рассказал, что количество погибших в ДТП по сравнению с прошлым годом незначительно снизилось. - В этом году погибли 90 человек, в прошлом году за этот же период погибло на 4 человека больше, - говорит Кенжебек Куспаев. - Основной причиной ДТП является недисциплинированность водителей, элементарное несоблюдение ПДД. Стоит отметить, что в этом году участились случа
Кристина Кобина
22 пешехода погибли на дорогах ЗКО с начала года
Всего на дорогах области в этом году погибли 90 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе брифинга руководитель местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Кенжебек Куспаев рассказал, что количество погибших в ДТП по сравнению с прошлым годом незначительно снизилось. - В этом году погибли 90 человек, в прошлом году за этот же период погибло на 4 человека больше, - говорит Кенжебек Куспаев. - Основной причиной ДТП является недисциплинированность водителей, элементарное несоблюдение ПДД. Стоит отметить, что в этом году участились случаи, когда участниками или виновниками ДТП были пешеходы. С начала этого года погибли 22 пешехода. Опять же причинами ДТП послужили переход проезжей части в неустановленном месте, выход на дорогу в нетрезвом виде, а также не соблюдение скоростного режима водителей. Также стоит отметить, что с начала года по области были привлечены к ответственности 70 тысяч водителей. - По сравнению с прошлым годом привлечены на 12 тысяч нарушителей больше, - дополнил Кенжебек Куспаев.
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ДТП пешеходы погибли

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