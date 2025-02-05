23 эвакопункта подготовили в районе ЗКО на период возможного паводка

3 февраля во время аппаратного в областном акимате совещания обсудили готовность региона к возможным предстоящим паводкам. Ранее аким области Нариман Турегалиев раскритиковал проводимую работу, несколько чиновников даже получили выговоры. Среди них был аким Таскалинского района Талгат Шакиров. После этого Турегалиев решил лично посмотреть ход работ в этом районе.

Оказалось, что в Таскалинском районе под угрозой наводнений остаются пять населенных пунктов - это села Бирлик, Таскала, Шежин, Атамекен и Мерке. эти поселки расположены вдоль реки Деркул. Здесь провели берегоукрепительные работы и построили защитные дамбы.

– Профилактику по паводкам мы начали ещё в прошлом году. В итоге сделано немало работы. По области построено 53 защитных дамб протяженностью более 107 километров. Однако этого не достаточно, нам нужно ещё больше работать. Необходимо расчищать каналы и арыки и закупать необходимый инвентарь, - сказал Нариман Турегалиев.

В Таскалинском районе уже подготовили 23 эвакуационных пункта.