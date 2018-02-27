23 иностранца выдворены за пределы РК из ЗКО

Иностранные граждане нарушили правила пребывания в Республике Казахстан, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На территории Западно-Казахстанской области проводилось ОПМ «Мигрант», направленное на выявление нарушении миграционного законодательства РК. За три дня полицейскими области было выявлено 325 административных правонарушений. - 280 иностранцев были привлечены к административной ответственности за нарушения Правил пребывания в РК, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. - 36 граждан Республики Казахстан были привлечены к административной ответственнос