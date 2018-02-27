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Социум

23 иностранца выдворены за пределы РК из ЗКО

Иностранные граждане нарушили правила пребывания в Республике Казахстан, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На территории Западно-Казахстанской области проводилось ОПМ «Мигрант», направленное на выявление нарушении миграционного законодательства РК. За три дня полицейскими области было выявлено 325 административных правонарушений. - 280 иностранцев были привлечены к административной ответственности за нарушения Правил пребывания в РК, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. - 36 граждан Республики Казахстан были привлечены к административной ответственнос
Дана Рахметова
23 иностранца выдворены за пределы РК из ЗКО
Иностранные граждане нарушили правила пребывания в Республике Казахстан, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" На территории Западно-Казахстанской области проводилось ОПМ «Мигрант», направленное на выявление нарушении миграционного законодательства РК. За три дня полицейскими области было выявлено 325 административных правонарушений. - 280 иностранцев были привлечены к административной ответственности за нарушения Правил пребывания в РК, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. - 36 граждан Республики Казахстан были привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства. 9 работодателей были привлечены к адмответственности за привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан. Кроме того, по данным пресс-службы, 23 иностранца были выдворены за пределы Республики Казахстан по решению суда. Также за нарушение правил пребывания в Республике Казахстан сокращены сроки временного пребывания 89 иностранцам. В приемник-распределитель помещены 17 лиц без определенного места жительства и документов. За период проведения ОПМ был выявлен 1 факт незаконного пересечение государственной границы Республики Казахстан и 7 фактов невыполнения решения суда о выдворении за пределы РК.
административная ответственность мигранты

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