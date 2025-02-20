Китайскими палочками из соевого мяса отравились дети на западе Казахстана

Как выяснилось, один из школьников купил в местном магазине снэк из соевого мяса «Лобстер», которым угостил одноклассников. Позже дети стали жаловаться на головокружение, тошноту, слабость, у некоторых появились слезоточивость и высыпания на теле, сообщает orda.kz.

Детей госпитализировали в больницу в тот же день - 18 февраля с диагнозом «пищевое отравление». Причём отравились не только дети, которые ели палочки, но и одноклассники, находившиеся рядом — они почувствовали недомогание из-за резкого запаха китайской продукции.

– Сейчас в районной больнице находится девять детей под наблюдением врачей. Семь из них непосредственно ели этот продукт, двое были рядом, в этом же классе. Состояние стабильное. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Изъятый продукт направлен на экспертизу, ведётся расследование, - рассказали в управлении здравоохранения Актюбинской области.

Остальных школьников после улучшения состояния отпустили домой.

Между тем, в областном департаменте санэпиднадзора отметили, что магазин реализовывал китайского «Лобстера» без подтверждающих документов. Не было у продукции и маркировки согласно техрегламенту.

После случившегося в магазинах Актобе проверили наличие китайских палочек.

– Из 45 проверенных магазинов в двух найдена эта продукция. Её отправили на лабораторное исследование. Сотрудниками санэпидслужбы также ведётся разъяснительная работа, - сообщила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Райхан Койшанова.