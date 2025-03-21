2366 казахстанцев признаны банкротами с начала года

Как сообщает «24KZ», из них более 2 тысяч уже признаны банкротами. По данным Комитета госдоходов, чаще всего в этой ситуации оказываются мужчины, средний возраст должников – 44 года.

Самый крупный долг – 2 млрд тенге, самый маленький – 200 тысяч. Больше всего заявлений поступило из Алматинской области. При этом казахстанцы чаще выбирают внесудебное банкротство. Оно применяется, если долг не превышает 6,2 млн тенге и не выплачивался более года.

В 2024-м таким способом списали долги 11,5 тысяч человек. Реже используют судебное банкротство – продают имущество, чтобы покрыть долг. Есть и рассрочка, она позволяет выплачивать задолженность частями в течение пяти лет.

Обязательства банкрота будут списываться независимо от того, указаны ли они в базе кредитных бюро. Изменения позволят избежать лишних бюрократических препятствий.

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