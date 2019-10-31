249 тысяч тонн зерна собрано в ЗКО

Площадь уборочной площади по области составила 243 тысячи гектаров, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Денис Умашев, в области завершена уборка зерновых культур. Уборочная площадь в этом году составила 243 тысячи гектаров. – С этой площади было собрано 249 тысяч тонн зерна в первоначальном весе. В прошлом году эта цифра составляла 179 тысяч тонн зерна. Кроме этого, с 70 тысяч гектаров собрано 74 тысячи тонн масличных культур. Завершена уборка картофеля, овощных и бахчевых культ