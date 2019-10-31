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Социум

249 тысяч тонн зерна собрано в ЗКО

Площадь уборочной площади по области составила 243 тысячи гектаров, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Денис Умашев, в области завершена уборка зерновых культур. Уборочная площадь в этом году составила 243 тысячи гектаров. – С этой площади было собрано 249 тысяч тонн зерна в первоначальном весе. В прошлом году эта цифра составляла 179 тысяч тонн зерна. Кроме этого, с 70 тысяч гектаров собрано 74 тысячи тонн масличных культур. Завершена уборка картофеля, овощных и бахчевых культ
Арайлым Усербаева
249 тысяч тонн зерна собрано в ЗКО
Площадь уборочной площади по области составила 243 тысячи гектаров, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Денис Умашев, в области завершена уборка зерновых культур. Уборочная площадь в этом году составила 243 тысячи гектаров. – С этой площади было собрано 249 тысяч тонн зерна в первоначальном весе. В прошлом году эта цифра составляла 179 тысяч тонн зерна. Кроме этого, с 70 тысяч гектаров собрано 74 тысячи тонн масличных культур. Завершена уборка картофеля, овощных и бахчевых культур. При средней урожайности валовой сбор картофеля составил 68 тысяч тонн, 56 тысяч тонн овощей, 27 тысяч тонн бахчевой продукции. На уборочные и осенне-полевые работы выделено 11 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива, оператором определен ТОО «Батыс Арна». Топливо отпускается сельхозтоваропроизводителям по прямым договорам с нефтебазы в  Уральске по цене 179 тенге за один литр. На сегодня отпущено хозяйствам 5,9 тысячи тонн дизельного топлива, - сообщил Денис Умашев. Стоит отметить, что в области функционируют восемь лицензированных хлебоприемных предприятий, которые соответствуют квалификационным требованиям. Общая емкость ХПП составляет 503,8 тысяч тонн. – С урожая этого года на хлебоприемные предприятия поступило более 1 тысячи тонн зерна, в том числе пшеница, ячмень и прочие. На крупных мукомольных предприятиях области имеется запас продовольственной пшеницы в размере 61,4 тысяч тонн. Уборка масличных культур продолжается, - сообщил Денис Умашев. Выяснилось, что в этом году все-таки поднялась цена на зерно. – Мы прилагаем все усилия для того, чтобы не допустить повышения цен на хлеб. Однако в этом году цена на зерно поднялась с 76 тысяч тенге за тонну до 85 тысяч тенге, - добавил Денис Умашев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
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