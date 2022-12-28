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Социум

2,5 тысячи школьников ЗКО заболели ОРВИ

63% из числа всех заболевших составляют дети, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из "МГ" Главный санитарный врач ЗКО Мухангали Арыспаев отметил, что в этом году грипп начал циркулировать раньше. Первый случай в текущем году выявили 31 сентября, то есть за день до начала эпидемиологического сезона. Всего с первого октября госпитализированы 468 человек с острой респираторной вирусной инфекций. Из них 244 младенца до одного года. У 50 человек из числа госпитализированных выявлен вирус гриппа, у 45 - пневмония. - По области зарегистрировано 2 562 случая ОРВИ в 141 школе. Но говорить
Кристина Кобина
2,5 тысячи школьников ЗКО заболели ОРВИ
63% из числа всех заболевших составляют дети, передаёт портал «Мой ГОРОД».
2,5 тысячи школьников ЗКО заболели ОРВИ
2,5 тысячи школьников ЗКО заболели ОРВИ
Иллюстративное фото из "МГ" Главный санитарный врач ЗКО Мухангали Арыспаев отметил, что в этом году грипп начал циркулировать раньше. Первый случай в текущем году выявили 31 сентября, то есть за день до начала эпидемиологического сезона. Всего с первого октября госпитализированы 468 человек с острой респираторной вирусной инфекций. Из них 244 младенца до одного года. У 50 человек из числа госпитализированных выявлен вирус гриппа, у 45 - пневмония.
-  По области зарегистрировано 2 562 случая ОРВИ в 141 школе. Но говорить о вспышке заболевания в образовательных учреждениях пока рано. Мы каждый день проводим мониторинг по школам, вспышечного характера среди школьников у нас нет, - сказал Арыспаев на брифинге в РСК.
При этом, судя по статистике, дети практически не болеют коронавирусом. Из 13 038 случаев, выявленных в области с начала этого года, заболевших до 14 лет всего 5%, а с 15 до 19 лет - только 1%. Уральск лидирует по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 - на областной центр приходится 85% инфицированных. Ранее главный санитарный врач Казахстана призвала родителей не водить детей в торговые центры и места массового скопления людей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
грипп Дети ОРВИ

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