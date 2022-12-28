- По области зарегистрировано 2 562 случая ОРВИ в 141 школе. Но говорить о вспышке заболевания в образовательных учреждениях пока рано. Мы каждый день проводим мониторинг по школам, вспышечного характера среди школьников у нас нет, - сказал Арыспаев на брифинге в РСК.При этом, судя по статистике, дети практически не болеют коронавирусом. Из 13 038 случаев, выявленных в области с начала этого года, заболевших до 14 лет всего 5%, а с 15 до 19 лет - только 1%. Уральск лидирует по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 - на областной центр приходится 85% инфицированных. Ранее главный санитарный врач Казахстана призвала родителей не водить детей в торговые центры и места массового скопления людей.
2,5 тысячи школьников ЗКО заболели ОРВИ
63% из числа всех заболевших составляют дети, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из "МГ" Главный санитарный врач ЗКО Мухангали Арыспаев отметил, что в этом году грипп начал циркулировать раньше. Первый случай в текущем году выявили 31 сентября, то есть за день до начала эпидемиологического сезона. Всего с первого октября госпитализированы 468 человек с острой респираторной вирусной инфекций. Из них 244 младенца до одного года. У 50 человек из числа госпитализированных выявлен вирус гриппа, у 45 - пневмония. - По области зарегистрировано 2 562 случая ОРВИ в 141 школе. Но говорить