2,5 тысячи школьников ЗКО заболели ОРВИ

63% из числа всех заболевших составляют дети, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из "МГ" Главный санитарный врач ЗКО Мухангали Арыспаев отметил, что в этом году грипп начал циркулировать раньше. Первый случай в текущем году выявили 31 сентября, то есть за день до начала эпидемиологического сезона. Всего с первого октября госпитализированы 468 человек с острой респираторной вирусной инфекций. Из них 244 младенца до одного года. У 50 человек из числа госпитализированных выявлен вирус гриппа, у 45 - пневмония. - По области зарегистрировано 2 562 случая ОРВИ в 141 школе. Но говорить