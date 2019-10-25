250 человек ищут пропавших детей в ЗКО (фото)

В поисках малышей спасатели, полицейские и односельчане прочесывают местность, а водолазы реку Карасу, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 5-летний Бексултан и 2-летний Нурислам Орынбасар пропали примерно в 15.00 24 октября в селе Жанама Акжайыкского района. Малыши играли во дворе дома, пока мама занималась домашними делами. До 20.00 детей искали родители, родственники и односельчане. После обращения в полицию к поискам приступили сотрудники Акжайыкского ОП, кинологи, и спасатели. Малышей искали всю ночью. В настоящее время детей ищут порядка 250 человек. Это спасатели, полицейские, ро