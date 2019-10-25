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Происшествия

250 человек ищут пропавших детей в ЗКО (фото)

В поисках малышей спасатели, полицейские и односельчане прочесывают местность, а водолазы реку Карасу, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 5-летний Бексултан и 2-летний Нурислам Орынбасар пропали примерно в 15.00 24 октября в селе Жанама Акжайыкского района. Малыши играли во дворе дома, пока мама занималась домашними делами. До 20.00 детей искали родители, родственники и односельчане. После обращения в полицию к поискам приступили сотрудники Акжайыкского ОП, кинологи, и спасатели. Малышей искали всю ночью. В настоящее время детей ищут порядка 250 человек. Это спасатели, полицейские, ро
Дана Рахметова
250 человек ищут пропавших детей в ЗКО (фото)
В поисках малышей спасатели, полицейские и односельчане прочесывают местность, а водолазы реку Карасу, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
5-летний Бексултан и 2-летний Нурислам Орынбасар пропали примерно в 15.00 24 октября в селе Жанама Акжайыкского района. Малыши играли во дворе дома, пока мама занималась домашними делами. До 20.00 детей искали родители, родственники и односельчане. После обращения в полицию к поискам приступили сотрудники Акжайыкского ОП, кинологи, и спасатели. Малышей искали всю ночью. В настоящее время детей ищут порядка 250 человек. Это спасатели, полицейские, родственники, волонтеры из числа односельчан и кинологи с собаками. К месту ЧП из города направляется дополнительная бригада сотрудников ДЧС с квадрокоптером. Напомним, в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 24 октября в 15.30. со двора дома по адресу: с.Жанама, ул.Галимова, д. 10/2 без вести пропали двое детей: 5-летний Бексултан и 2-летний Нурислам Орынбасар. - Бексултан Орынбасар был одет в желтую кофту, гамаши, на ногах кроссовки коричного цвета. Черные волосы, рост 1 м 10 см. Орынбасар Нұрислам был одет в желтую кофточку, ползунки черного цвета, туфли черного цвета. Родители в семье воспитывают только двоих сыновей. Антиобщественный образ жизни не ведут, - сообщили в полиции. - Уважаемые жители Западно-Казахстанской области, если вы стали очевидцем или имеете какую-либо информацию о пропавших детях, просим вас сообщить в полицию по телефонам: 102, 112, 8 777 075 16 72, 8 702 526 91 75, 8 777 914 10 34. - обращаются к жителям ЗКО полицейские.
Фото предоставлено ДЧС ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
Кинологи

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