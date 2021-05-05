250 тысяч тенге нужно на лечение за границей больному мальчику из Уральска

5-летнего Батыржана, у которого множество тяжелых диагнозов, мама воспитывает одна, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам мамы Батыржана Салтанат, после рождения у ребенка было диагностировано ДЦП тяжелой формы - мальчик не говорит, у него нет жевательного рефлекса, в четыре года он не умел сидеть и переворачиваться. Салтанат также рассказала, что в выписке из роддома значится, что у ребенка была родовая травма. Отец мальчика ушел из семьи, когда тому исполнилось 11 месяцев. Девушка с ребенком живет с мамой-пенсионеркой. Батыржану требуется постоянное лечение, массажи, курсы ре