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Социум

250 тысяч тенге нужно на лечение за границей больному мальчику из Уральска

5-летнего Батыржана, у которого множество тяжелых диагнозов, мама воспитывает одна, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам мамы Батыржана Салтанат, после рождения у ребенка было диагностировано ДЦП тяжелой формы - мальчик не говорит, у него нет жевательного рефлекса, в четыре года он не умел сидеть и переворачиваться. Салтанат также рассказала, что в выписке из роддома значится, что у ребенка была родовая травма. Отец мальчика ушел из семьи, когда тому исполнилось 11 месяцев. Девушка с ребенком живет с мамой-пенсионеркой. Батыржану требуется постоянное лечение, массажи, курсы ре
Дана Рахметова
250 тысяч тенге нужно на лечение за границей больному мальчику из Уральска
5-летнего Батыржана, у которого множество тяжелых диагнозов, мама воспитывает одна, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
250 тысяч тенге нужно на лечение за границей больному мальчику из Уральска
250 тысяч тенге нужно на лечение за границей больному мальчику из Уральска
По словам мамы Батыржана Салтанат, после рождения у ребенка было диагностировано ДЦП тяжелой формы - мальчик не говорит, у него нет жевательного рефлекса, в четыре года он не умел сидеть и переворачиваться. Салтанат также рассказала, что в выписке из роддома значится, что у ребенка была родовая травма. Отец мальчика ушел из семьи, когда тому исполнилось 11 месяцев. Девушка с ребенком живет с мамой-пенсионеркой. Батыржану требуется постоянное лечение, массажи, курсы реабилитации. Салтанат старается собирать деньги сама. - Мы с декабря 2020 года прошли 2 курса лечения, у нас есть результаты в плане интеллекта: Батыржан начал понимать обращение в его адрес, смеется осознанно, взгляд стал яснее, очень любит слушать музыку. Я уже 4 года воспитываю сына одна, у папы Батыржана другая семья, сына он не видел уже 4 года, никак не может, но очень старается уменьшить наши алименты. В конце  мая мы должны поехать на 3-ий курс медикаментозного (уколы в спинной мозг и ягодицы) лечение в г. Ташкент в клинику Unisobad Medical Center. Лечащий доктор - эпилептолог-невропатолог Саидов Жамшид Мухиддинович. Ранее на лечение нам помогли собрать неравнодушные люди. В этот раз я также прошу помочь нам, потому что сама не в силах собрать эти деньги. Я очень хочу, чтобы мой сынок встал на ноги, - говорит Салтанат. На поездку семье нужно 350 тысяч тенге, 97 тысяч тенге семья уже собрала, теперь им не хватает 250 тысяч тенге. Желающие помочь Батыржану могут перечислить деньги на следующие реквизиты: Каспи Голд 4400 4301 6589 6942, привязанный к номеру 8 707 759 07 07  Народный Банк 4390 8782 1848 9077  КИВИ кошелёк 8 707 759 07 07
250 тысяч тенге нужно на лечение за границей больному мальчику из Уральска
250 тысяч тенге нужно на лечение за границей больному мальчику из Уральска
250 тысяч тенге нужно на лечение за границей больному мальчику из Уральска
250 тысяч тенге нужно на лечение за границей больному мальчику из Уральска
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лечение Батыржан

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