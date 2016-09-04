Сегодня, 4 сентября, в Уральске состоялся массовый забег, который посвятили 25-летию Независимости Казахстана и Дню города. Забег организовало областное управление спорта и культуры.- В сегодняшнем забеге мы ожидаем участие около 2500 человек, - говорит- Радует, что с каждым годом желающих принять участие в забеге все больше. Это не соревнование, а небольшой спортивный праздник для тех, кто любит спорт и хочет быть здоровым. Такие забеги одновременно проходят по всей стране, в том числе и во всех районах нашей области.Расстояние, которое должны были преодолеть участники забега, составило в среднем 3 километра. Старт был дан с площади им. Абая, финишной точкой стал стадион имени П.Атояна. В забеге приняли участие представители областного и городского акиматов во главе с акимом области Алтаем КУЛЬГИНОВЫМ, а также руководители организаций, спортсмены, в том числе бронзовая призерка Олимпиады Екатерина ЛАРИОНОВА. - Наша школа ежегодно принимает участие в забеге, - говорит. - У нас на базе школы работает несколько спортивных секций, в том числе и по легкой атлетике. По итогам этого года наша школа была отмечена как лучшая легкоатлетическая и кроссовая школа, наши ученики заняли призовые места в городских и областных соревнованиях. Очень приятно видеть, что мы бежим рядом с олимпийскими чемпионами. Это дает хороший стимул нашим детям, им есть на кого равняться. Также в забеге приняли участие представители городских медицинских организаций, и стоит отметить, что одними из первых к финишу прибежали медработники городской поликлиники №2.После завершения забега Алтай КУЛЬГИНОВ поблагодарил всех бегунов за участие и поздравил с праздниками, а также наградил самых активных участников забега по нескольким номинациям: самый юный участник, самая спортивная семья, самая спортивная организация и самая креативная спортсменка. Фото Медета МЕДРЕСОВА