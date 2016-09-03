Фото с сайта gazeta.uz Траурный кортеж следует по привычному маршруту - президентской трассе, по которой Ислам Каримов ежедневно ездил на работу, а затем в аэропорт. Как сообщают местные жители, для того, чтобы проститься со своим лидером, люди собирались на пути следования кортежа с 4 утра. Жители Ташкента выкладывают фото и видео с церемонии прощания. Они размещают свои снимки в соцсетях с хештегом #мойпрезидент #withKarimov Похороны Ислама Каримова состоятся сегодня, 3 сентября, в Самарканде. "Он ушел от нас... Подбираю слова, и сама не верю в это..." - написала в своем аккаунте в социальной сети дочь Лола Каримова-Тилляева. Узбекистанский государственный и политический деятель, первый президент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде. Возглавлял государство с 1991 года, с момента обретения страной независимости. В советский период занимал должность Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Узбекистана (1989-1991 годы) и президента Узбекской ССР (1990-1991 годы).Фото с сайта gazeta.uzФото с сайта gazeta.uz