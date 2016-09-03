Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 30 августа житель поселка Лбищенск Акжайыкского района во время проведения земляных работ для водопровода в 5 метрах от своего дома обнаружил артиллерийский снаряд времен гражданской войны. - Снаряд длиной 32 см и диаметром 76 мм был уничтожен группой по разминированию с соблюдением всех мер безопасности,- рассказали в полиции.