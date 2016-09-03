Как сообщили организаторы конкурса, представители модельного агентства «Жулдыз продакшн», отборочный тур, который состоялся в августе, прошли более сорока девушек со всей области. Из них в финальный тур прошли только 12 самых лучших. На протяжении нескольких недель девушки обучались правильно дефилировать по сцене, танцам, участвовали в различных акциях и фотосессиях.- Сегодня у нас принимают участие 12 девушек в возрасте от 16 до 22 лет, - говорит одна из организаторов Коркем ДАУМОВА. – Традиционно конкурс состоит из пяти этапов. Думаю, будет очень интересный и красивый праздник для всех.После "визитной карточки" и дефиле участницы продемонстрировали свою хореографию и перешли, как оказалось, к самой сложной части конкурса "вопрос-ответ". Члены жюри задавали вопросы, касающиеся истории нашего города, чем иногда ставили в тупик девушек. Хотя во время подготовки к финалу девушки не раз выезжали на экскурсии по родному городу и вроде бы должны были пополнить багаж своих знаний по истории Уральска.Вторая вице-мисс Уральск Вероника БУЗОВЕРОВА После продолжительного совещания жюри наконец-то огласили имена победительниц. Так, второй вице-мисс стала Вероника БУЗОВЕРОВА.Первая вице-мисс Алина АБДУГАЛИЕВА Первой вице-мисс стала 16-летняя ученица Назарбаев интеллектуальная школа Алина АБДУГАЛИЕВА.Обладательница титула "Мисс Уральск - 2016" Айнур ШАЙМАРДАНОВА Титул "Мисс Уральск-2016" завоевала студентка второго курса машиностроительного факультета ЗКАТУ им.Жангир хана 18-летняя Айнур ШАЙМАРДАНОВА. - Сегодня мне очень повезло и я еще не могу в это поверить. Очень рада, что меня поддержали и мои родные, и подруги. Теперь буду готовиться к республиканскому конкурсу и хочу достойно представить свою область, - рассказала Айнур ШАЙМАРДАНОВА. В конкурсе было много номинаций и масса призов, самый главный приз - поездку в Париж - победительнице конкурса предоставил генеральный спонсор проекта туристическое агентство «Адмирал Нельсон». Прически и макияж участницам сделали профессиональные мастера салона красоты «BEAUTY».