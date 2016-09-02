Фото с сайта pixgood.com Ислам Каримов скончался на 79 году жизни. Напомним, 28 августа сообщалось, что президент Узбекистана был госпитализирован. Врачи отметили, что на полное медобследование и лечение 78-летнего Ислама Каримова понадобится время. Позже его дочь Лола Каримова написала на своей странице в социальной сети о том, что у её отца произошло кровоизлияние в мозг. У Ислама Каримова осталась жена Татьяна Каримова, две дочери Гульнара и Лола и пятеро внуков. Ислам Каримов родился 30 января 1939 года в Самарканде. Выпускник Среднеазиатского Политехнического института, по специальности "инженер-механик". Кроме того, окончил Ташкентский институт народного хозяйства по специальности "экономист". Кандидат экономических наук. Трудовую деятельность начал в 1960 году сначала помощником мастера, затем мастером и технологом на заводе "Ташсельмаш". Был министром финансов (1983-1986), председателем Госплана и заместителем председателя Совета министров Узбекской ССР (1986), первым секретарём Кашкадарьинского обкома КПУз (1986-1989), первым секретарём ЦК КП Узбекистана (1989-1991). В 1990-1991 годах - член ЦК и член Политбюро ЦК КПСС. Впервые Ислам Каримов был избран президентом республики 24 марта 1990 года на сессии Верховного Совета Узбекской ССР. На следующих президентских выборах 1991 года за кандидата от народно-демократической партии и Союза профсоюзов Узбекистана Ислама Каримова проголосовали 86% избирателей. 26 марта 1995 года через референдум президентские полномочия Ислама Каримова были продлены до 2000 года. За этим вскоре последовало ужесточение законодательства и ограничение деятельности оппозиционных партий в стране. 9 января 2000 года на выборах он избирается президентом на второй срок с результатом 91,9 % голосов. Национальный референдум 27 февраля 2002 года продлил президентские полномочия в Узбекистане с 5 до 7 лет. Очередные выборы прошли 23 декабря 2007 года. Всего для регистрации было выдвинуто шесть кандидатур, в том числе кандидатура Ислама Каримова, несмотря на то, что изначально он не имел права баллотироваться президентом более двух сроков. Нужное количество подписей смогли представить в ЦИК только четыре кандидата, которые и стали участниками выборов. Победителем был объявлен Каримов, набравший в первом туре 90,76 % голосов при явке 91 %. Наблюдатели от ШОС и СНГ дали положительную оценку выборам, в то время как западные представители подвергли критике выборы за отсутствие "истинного выбора" и назвали их фарсом. Следующие президентские выборы состоялись 29 марта 2015 года, и на них вновь одержал победу Ислам Каримов. Он набрал 90,39 % голосов. В 1999 году на Ислама Каримова было совершено покушение. 16 февраля в Ташкенте прогремели шесть взрывов. Один из них произошёл возле здания правительства, где в этот момент должно было начаться заседание кабинета министров с участием главы республики. В следствии этого в стране отмечается усиление репрессий против исламских групп и объединений.