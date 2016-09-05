Стоит отметить, что стоянка запрещается: в местах, где запрещена остановка; на эстакадах, мостах, путепроводах, вне населенных пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком 2.1, ближе 50 м от железнодорожных переездов, механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям и на клумбах, детских и спортивных площадках. За это нарушение по статье 597 КоАП РК сотруднику полиции грозит штраф в размере 15 МРП.