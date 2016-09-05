Фото aktobetimes.kz На днях в суде рассмотрят гражданский иск братьев Кожаниязовых. Они требуют от местной полиции 10 миллионов тенге моральной компенсации и документ о своей непричастности к терактам от 5 июня в Актобе. В соцсетях сначала один брат увидел себя в списке террористов, потом второй – в списке «ликвидированных» бандитов. Совпадали имена, фамилии, даты рождения, адреса и фотографии на документах. - Мы два месяца ждали, когда ДВД Актюбинской области попросит у нас извинения, - сообщил Самат Кожаниязов. – К нам с братом так никто и не пришел. Нашей матери 64 года. Увидев в списке подозреваемых в причастности к теракту мои имя и фамилию, она ослепла от горя. Я не смог отвезти её на лечение в Уфу, она поехала со сватом. Теперь мать нужно отправлять на лечение в Китай. Я опасаюсь, что из-за ошибки полиции меня не выпустят из Казахстана в Китай для ее сопровождения. Нервный стресс сильно отразился на моем здоровье. От сильных переживаний у меня теперь болит сердце, я постоянно хожу с таблетками. Самат Кожаниязов рассказал, что его дочь недавно ездила в Актобе оформлять удостоверение личности. Полицейские ее спросили: «Спасся ли твой отец?». Мужчина считает, что такие вопросы для его дочери – сложное испытание. Сын Самата Кожаниязова служит в армии в Кокшетау. После случившегося отец опасается за его жизнь. Младший брат, Санат Кожаниязов, попал в списки ликвидированных террористов во время перестрелки в микрорайоне «Нур Актобе». - Мой младший брат пошел на «Казпочту», чтобы получить дивиденды по акциям отца, - продолжает Самат Кожаниязов. – Брату не отдали деньги. На почте сказали, что он числится среди террористов, и отправили запрос. Оба брата говорят, что уже нет возможности терпеть несправедливость. Мужчины хотят иметь письменное доказательство своей непричастности к терактам.