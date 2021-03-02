Трассу обслуживают 17 дорожных рабочих и 11 единиц техники, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Замерзающую мать двоих детей нашли на трассе в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель ЗКОФ АО "НК КазАвтоЖол" Амир Каримбаев, дорожные службы по-прежнему продолжают работать в усиленном режиме. – Сейчас на участке III технической категории автодороги "Атырау-Уральск" задействовано более 17 человек дорожных рабочих и 11 единиц дорожной техники. Участок дороги обслуживается двумя подразделениями ЗКОФ ТОО "Казахавтодор". В круглосуточном режиме работают дорожники двух дорожно-эксплуатационных участков в селе Чапаево, а также ДЭУ-38 в селе Подстепное продолжают вести снегоуборочные работы и обработку дорожного полотна противогололедными материалами, - сообщил Амир Каримбаев. Сейчас движение на указанном участке, по словам Амира Каримбаева, обеспечено в штатном режиме. – На автодороге "Атырау-Уральск" выполняли работы по реабилитации 15 лет назад. С тех пор интенсивность движения автотранспорта выросла и на сегодняшний день, соответствует автодороге II технической категории, а местами І технической категории.  Именно поэтому, принято решение о реконструкции указанной республиканской трассы.  На данный момент ведется разработка проектно-сметной документации. Учитывая текущую ситуацию, АО «НК «QazAvtoJol» рекомендует водителям отказаться от планирования поездок на дальние расстояния.  Снижение трафика на республиканских дорогах позволит дорожным службам более оперативно выполнять снегоочистку и обработку покрытия противогололедными материалами. Узнать о текущем состоянии трассы возможно на сайте www.qaj.kz в разделе «Ситуация» . В случае возникновения чрезвычайных происшествий на республиканских трассах просьба обращаться в круглосуточный Call- Центр 1403, - добавил Амир Каримбаев. Напомним, за последнюю неделю на автодороге Уральск-Атырау произошло четыре ДТП, в которых погибли 12 человек. Первая авария произошла 22 февраля на трассе столкнулись "Тойота" и "Лада". На месте аварии погибли шесть человек - это оба водителя и все пассажирки "Лады", один человек (пассажир "Тойоты) был госпитализирован в больницу села Тайпак. Чуть позже здесь же произошла еще две аварии, в которых погибли два человека. Еще одно ДТП случилось сегодня, 26 февраля на этой же автодороге столкнулись две "Тайоты", погибли четыре человека.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.