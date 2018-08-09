По словам председателя совета по этике Актюбинской области Рафхата Бисенова, одним из приоритетных направлений деятельности департамента является формирование антикоррупционной культуры, а также минимизация причин и условий возникновения коррупционных правонарушений. В целях создания благоприятного инвестиционного климата и повышения доверия бизнеса и инвесторов к институтам государственной власти в Актобе был открыт проектный офис «ProtectingBusinessandInvestments». Сотрудниками офиса оказано содействие ТОО «FoshanNewmayCeramics», «Юнайтед Энерджи», «ShengyuanTechnologyCo. Ltd, «Гигант Кз» и «Аксу мебель»в получении квоты на привлечение иностранной рабочей силы на 25 человек для реализации проектов. - Рассмотрено 10 дисциплинарных дел, в результате которых к ответственности привлечены 9 госслужащих: 4 совершили проступки, дискредитирующие государственную службу и 5 нарушили нормы этического кодекса. В ходе 20 проверок на предмет соблюдения законодательства о госслужбе выявлено 1551 правонарушение, внесены 11 представлений об устранении нарушений законодательства в сфере госслужбы, к дисциплинарной ответственности привлечены 17 госслужащих, - рассказал Рафхат Бисенов. Госорганами оказывается 367 видов государственных услуг, включенных в реестр государственных услуг. В целом, за отчетный период оказано 3,5 млн госуслуг, в том числе территориальными подразделениями ЦГО – 805 тысяч госуслуг и местными исполнительными органами – 2,7 млн госуслуг. - По итогам 36 контрольных мероприятий в сфере оказания госуслуг выявлено 2059 нарушений законодательства. В основном имеют место случаи истребования излишних документов, нарушения бизнес-процессов и сроков его оказания. Наибольшее количество нарушений было выявлено в сферах документирования, транспорта и коммуникации, а также прав на имущество и интеллектуальную собственность. К дисциплинарной ответственности были привлечены 18 должностных лиц, - сообщил Рафхат Бисенов.