Как сообщили в следственном отделе УВД города Уральск, все люди пропали в июле-августе 2018 года.Чирков Владимир Евгеньевич 1964 года рождения вышел из дома 6 июля 2018 года, из дома № 9 поселка Кардон, и до сегодняшнего времени не вернулся. Особые приметы: рост 165-170 см, среднего худощавого телосложения, волосы черного цвета, европейской внешности. Был одет в рубашку в клетку, брюки черного цвета, на голове имеется головной убор с козырьком белого цвета, на ногах домашние тапочки. В основном проживает у себя дома. На правой стороне ноге в области пятки имеется небольшая рана.Рябцев Игорь Валерьевич 1970 года рождения вышел из дома, расположенного по ул. 1-я Вербовая поселка Желаево г.Уральска, 11 июля 2018 года вышел и до сегодняшнего времени не вернулся. Приметы: рост 172 см, среднего телосложения, коротко стриженый, имеется щетина. Особые приметы: на спине под левой лопаткой от операции плервы легких в 1987 году имеется шрам, 16 декабря 2016 году ему сделали операцию удаления тромба с сонной артерии и от операции у него остался шрам от левого уха и заканчивая в области шеи. Одежда на момент исчезновения: рубашка голубого цвета в клеточку, джинсы синего цвета, туфли черного цвета.Так же пропала без вести Нугманова Гульфайраз Жулдагалиевна 1978 года рождения, которая 23 июля 2018 года вышла из дома № 6, расположенного по ул.Алтынсарина в поселке Деркул, и до сегодняшнего времени не вернулась. Особые приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы коричневые средней длины, глаза карие, нос прямой, при себе имела сотовый телефон с абонентским номером 8-705-591-73-13.Искаков Серик Камбарович 1961 года рождения 5 июля 2018 года вышел из дома № 6/36, расположенного по пр.Абулхаир-хана в г.Уральск, и до сегодняшнего времени не вернулся. Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения. Одежда на момент исчезновения: футболка красного цвета, рубашка голубого цвета, шорты серого цвета, тюбетейка синего цвета.Так же разыскивается без вести пропавший Антипенко Николай Михайлович 1934 года рождения, который 2 августа 2018 года вышел из дома № 77, расположенного в дачном обществе «Строитель», и до сегодняшнего времени не вернулся. Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волос нет, европейской внешности. Особых примет нет. Был одет в светлую рубашку с короткими рукавами, шорты темного цвета, на ногах были калоши темного цвета.