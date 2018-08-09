Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал и.о. руководителя департамента по регулированию естественных монополий по защите конкуренции и прав потребителей по ЗКО министерства национальной экономики РК Нурбол ИСЛЯМОВ, на территории города Уральск розничную реализацию нефтепродуктов осуществляет 13 субъектов рынка, тогда как оптовой реализацией по области занимаются 12 субъектов. - Ежедневно департаментом ведется мониторинг цен на розничной реализации нефтепродуктов. Так, на рынке реализации цена на бензин марки АИ-92 и АИ-95 по сравнению с началом года наблюдается снизилась, а именно АИ-92 подешевел с 158,18 тенге за литр на 151,64 тенге за литр. Бензин марки АИ-95 подешевел с 176,64 тенге за литр на 174,73 тенге за литр. Вместе с тем, на сегодняшний день усматривается увеличение цены на рынке реализации дизельного топлива. По сравнению с началом года на момент 7 августа 2018 года цена на рынке розничной реализации дизельного топлива в среднем повысилась на 17,94%, то есть со 159,12 тенге за литр на 187,4 тенге за литр, - рассказал Нурбол ИСЛЯМОВ. Как стало известно, причиной повышения стоимости является рост закупочных цен и отсутствие топлива на рынке Казахстана, а также из-за недостаточного производства этого вида топлива на всех заводах республики. Однако и.о. руководителя ДАРЕМ также заявил, что их ведомством были проведены проверки, в ходе которых выявлены нарушения. - Департаментом 20 июня по результатам проведенного анализа на рынке реализации нефтепродуктов были усмотрены нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции, выразившиеся в совершении антиконкурентных согласованных действий в частиустановления и поддержания цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95. В связи с этим мы направили уведомление всем владельцам АЗС города об устранении нарушений в определенный срок, - сообщил Нурбол ИСЛЯМОВ.