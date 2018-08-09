В области наблюдается значительное повышение цен на дизельное топливо со 159 тенге до 187 тенге за литр, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал и.о. руководителя департамента по регулированию естественных монополий по защите конкуренции и прав потребителей по ЗКО министерства национальной экономики РК Нурбол ИСЛЯМОВ, на территории города Уральск розничную реализацию нефтепродуктов осуществляет 13 субъектов рынка, тогда как оптовой реализацией по области занимаются  12 субъектов. - Ежедневно департаментом ведется мониторинг цен на розничной реализации нефтепродуктов. Так, на рынке реализации цена на бензин марки АИ-92 и АИ-95 по сравнению с началом года наблюдается снизилась, а именно АИ-92 подешевел с 158,18 тенге за литр на 151,64 тенге за литр. Бензин марки АИ-95 подешевел с 176,64 тенге за литр на  174,73 тенге за литр. Вместе с тем, на сегодняшний день усматривается увеличение цены на рынке реализации дизельного топлива. По сравнению с началом года на момент 7 августа 2018 года цена на рынке розничной реализации дизельного топлива в среднем повысилась на 17,94%, то есть со 159,12 тенге за литр на 187,4 тенге за литр, - рассказал Нурбол ИСЛЯМОВ. Как стало известно, причиной повышения стоимости является рост закупочных цен и отсутствие топлива на рынке Казахстана, а также из-за недостаточного производства этого вида топлива на всех заводах республики. Однако и.о. руководителя ДАРЕМ также заявил, что их ведомством были проведены проверки, в ходе которых выявлены нарушения. - Департаментом 20 июня по результатам проведенного анализа на рынке реализации нефтепродуктов были усмотрены нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции, выразившиеся в совершении антиконкурентных согласованных действий в частиустановления и поддержания цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95. В связи с этим мы направили уведомление всем владельцам АЗС города об устранении нарушений в определенный срок, - сообщил Нурбол ИСЛЯМОВ. Фото Медета МЕДРЕСОВА