Как рассказал заместитель акима г.Атырау Нурлан Таубаев, всего в областном центре запланировано установить 23 новые остановки. В первую очередь остановочные павильоны поставят вдоль автомобильных дорог, прошедших расширение и реконструкцию, – по улицам Баймуханова, Тайманова и Владимирского. - Установкой новых остановок занимается ТОО «Атырауинжстрой». Среди них есть как большие остановочные комплексы, так и небольшие павильоны. При семи остановках для удобства горожан будут работать магазины, - рассказал Нурлан Таубаев. Сосредоточены новые остановки будут следующим образом: по ул.Баймуханова – 4 пятиметровых и 4 десятиметровых, по ул.Владимирского – 6 пятиметровых и 2 десятиметровых, по ул. Тайманова – 1 десятиметровая и 6 пятиметровых. Отметим, что в строение семи 10-метровых остановочных павильонов как раз и входят магазины. - Новые остановки, несомненно, станут украшением областного центра. Проект реализуется совместно с акиматом города Атырау в рамках новой программы «Городская среда», которая включает в себя несколько разных направлений. Новшества в областном центре будут вводиться поэтапно, - рассказали в пресс-службе ТОО «Атырауинжстрой».