- Из 17 областных перинатальных центров республики 6 получили оценку в 5 звезд. Среди них и центр ЗКО. На первом месте он уже 4-5 лет подряд. По итогам 2017 года здесь не допущено материнской смертности. Оценивались лечебная деятельность, снижение неонатальной смертности, увеличение общего количества родов. Так, если в прошлом году благополучно прошли 6300 родов, то с начала текущего уже 4 тысячи. В этом заслуга всего коллектива перинатального центра, - говорит заместитель директора ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» Есет ЕРАЛИН. В целом для индикаторов рейтинга отобраны около 50 наиболее значимых показателей в области качества оказываемых медицинских услуг и эффективности использования ресурсов. На сегодня в перинатальном центре области служат 450 человек. Каждый из них, по данным руководства регулярно проходит обучающие курсы как в столице, так и за рубежом. Благодаря чему в организации успешно используются передовые технологии. К примеру, с помощью генетического и ультразвукового скрининга на ранней стадии выявляются пороки развития, проводится коррекция. В целом, присвоение от 1 до 5 звезд в рейтинге осуществлялось по 2 направлениям: клинической деятельности и уровню менеджмента. Если поликлиника №4 г.Уральск получила высший балл по обоим направлениям, то по показателям второго направления сильными названы 1, 2 и 5 поликлиники Уральска.