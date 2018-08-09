Несмотря на засуху, аграрии Западно-Казахстанской области собирают неплохой урожай озимых и яровых культур. Однако если сравнивать с прошлым годом, то урожайность упала в два раза. Всего в ЗКО в этом году было засеяно 285 тысяч гектаров, из которых 73,8 тысячи гектаров - озимые. В управлении сельского хозяйства Западно-Казахстанской области рассказали, что максимальный сбор зерна в этом году составляет в пределах 11-20 центнеров с одного гектара. На сегодняшний день уборка полей в регионе ведется полным ходом. По озимым культурам сбор завершен на 73%, по яровым на 52%. - Работы по уборке начались в конце июля и сейчас еще продолжаются. Озимых культур мы собрали 47 тысяч тонн — это значит, что в среднем с одного гектара мы получили 11,8 центнера. Общая площадь посевных в регионе составила 285 тысяч гектаров, из которых 73,8 гектара — озимые, - рассказал главный специалист уаправления сельского хозяйстваЗКО Тельжан ИСМАГУЛОВ. Крестьянским хозяйством "Матевосян" в этом году было засеяно 18 тысяч гектаров. Из которых 6 тысяч гектаров озимые, 3 тысячи масляничные и 9 тысяч яровых культур. Сейчас, по словам агрария, они занимаются уборкой озимых и яровых культур. Из-за жаркой погоды и отсутствия дождей урожай в этом году почти в два раза меньше, по сравнению с прошлым годом. Сейчас с одного гектара собирают около 15 центнеров зерна, в прошлом году с такой же площади было собрано 30 центнеров. - Из-за отсутствия дождей урожай в этом году в два раза меньше чем в пролом году. С одного гектара мы собираем максимум 15 центнеров, в прошлом году было 30 центнеров, - пояснил глава крестьянского хозяйства Александр МАТЕВОСЯН. Также аграрий отметил, что в их крестьянском хозяйстве ежегодно идет обновление техники, при значимой поддержке государства. Сейчас здесь насчитывается 14 комбайнов, 6 посевных комплексов, а также плуги и прочая техника. Всего на полях во время уборки работают порядка 25 человек. Сейчас государство субсидиреут 30% от стоимости техники для полевых работ. Также они покупают дизельное топливо по низкой цене. Разница в цене составляет порядка 30 тенге по сравнению с розничными ценами на заправках.