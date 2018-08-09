В управлении строительства отметили, что с каждым годом объемы площадей построенного жилья растут. В 2017 году было сдано в эксплуатацию 392 тысячи квадратных метров жилья при плане в 287 тысяч. Это на 42% больше, чем в 2016 году. Введено в эксплуатацию 10 многоквартирных домов (1426 квартир) и 113 одноквартирных домов на селе. - В этом году выделено в сферу строительства 16,8 млрд тенге. Из них 13,2 млрд на строительство 17 многоквартирных домов (2760 квартир) и 88 жилых домов на селе. Четыре многоэтажных дома строится для жителей снесенных аварийных домов. Более 3,5 млрд тенге выделено на строительство 25 объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры, - сообщил и.о руководителя управления строительства ЗКО Алибек Антазиев. В этом году на строительство социальных объектов было выделено 2,5 млрд тенге. По линии образования по программе «Нурлы жол» были сданы в эксплуатацию два объекта – школа на 600 мест в поселке Деркул и школа на 300 мест с интернатом на 100 мест в селе Дарьинское Зеленовского района. Также в текущем году будут сданы еще два объекта образования – школа на 900 мест в микрорайоне «Сарытау» и оздоровительный лагерь на 48 мест в селе Сары Омир Теректинского района. - Государственные программы «Нурлы жол», «Нурлы жер» и «7-20-25» дают импульс для развития строительной отрасли. Наша компания возводит социальные объекты и жилые дома. Есть уверенность в завтрашнем дне, - говорит генеральный директор ТОО «Альтаир» Сергей Потиченко. Планируется завершить реконструкцию 22-х объектов водоснабжения. Это позволит обеспечить доступ к централизованному водоснабжению 254 тысяч человек. Это составляет 44,8% от общего числа жителей региона. В эти выходные строители отметят свой профессиональный праздник. 11 августа в городском парке культуры и отдыха состоится мероприятие по этому поводу. В 11 часов дня начнут чествовать лучших по профессии, затем пройдет концерт.