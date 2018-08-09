По данным РГП "Казгидромет", 10 августа в Уральске ожидается облачная погода без осадков. Днем температура воздуха составит +25 градусов, ночью +15. +26 градусов ожидается днем в Атырау, ночью столбики термометров опустятся до +18. Дождь с грозой обещают синоптики в Актау. Днем температура воздуха составит +29, ночью +23. В Актобе ожидается дождь и +26 градусов тепла, ночью ожидается понижение температуры до +13.