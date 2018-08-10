Резкое ослабление тенге по отношению к доллару на бирже стало следствием обесценения рубля и снижения цен на нефть, сообщили в пресс-службе Нацбанка РК. 9 августа 2018 года курс тенге ослаб до уровня 354,06 тенге за доллар или на 1,6% в сравнении с предыдущим днём. Российский рубль за день ослаб на 4,2% (с 63,6 до 66,3) по отношению к доллару США и на 4,1% (с 73,8 до 76,8) по отношению к евро. Текущая ситуация с российским рублем, в основном, объясняется политическими факторами и основывается на ожиданиях участников рынка, отметили в Нацбанке. "Поводом к ослаблению рубля стала информация о новом законопроекте сенаторов США об антироссийских санкциях, который предусматривает ограничения на финансирование государственного долга Российской Федерации и на сделки с имуществом ряда ведущих российских банков. В случае принятия законопроекта, он может вступить в силу 22 августа 2018 года", – говорится в сообщении. Цена на нефть марки Brent снизилась до 72 долларов за баррель на фоне информации о потенциальном введении Китаем пошлин на американские нефтяные продукты. "В настоящее время курсообразование происходит без участия Национального Банка Казахстана. Национальный Банк Казахстана осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке, и в случае необходимости готов осуществлять интервенции, направленные на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний курса тенге", – сообщил финрегулятор. Весной 2018 года тенге также реагировал на ослабление рубля. Глава Нацбанка Данияр Акишев тогда признал, что санкции США по отношению к России оказывают влияние на Казахстан. "Зеркальное изменение курса не обязательно должно быть. Тенге не привязан к рублю. Да, мы зависим друг от друга. Почему происходит, что рубль меняется сильнее. Во-первых, Казахстан ни напрямую, ни косвенно не попадает под санкции. Мы имеем нормальные отношения со всеми странами мира. Второй ключевой фактор. Рубль не является единственным фактором. Цена на нефть уже превышает 70 долларов за баррель. Это высокий уровень, позволяющий нам иметь очень хороший платёжный баланс, очень хорошую динамику по основным макроэкономическим показателям. У нас сохраняется высокий экономический рост", – отметил Данияр Акишев.