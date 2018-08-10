Языковая школа «Destination» активно развивается и расширяет свои границы. Уже действует девять филиалов в Уральске и один в Аксае. В сентябре открывается десятый уральский филиал в микрорайоне «Коктем».
В связи с этим языковая школа «Destination» проводит набор активных, креативных, стремящихся к знаниям и карьерному росту молодых людей. Требуются преподаватели разных языков, студенты для прохождения оплачиваемых стажировок, менеджеры, бухгалтеры, PR-специалисты, маркетологи, SMM- и IT-специалисты.
Почему вам стоит прийти в Destination?
Карьерный рост
Обычно, чтобы хоть как-то подняться по карьерной лестнице, сотруднику рядовой фирмы необходимо работать не менее пяти лет. В «Destination» каждому сотруднику предоставляется возможность расти независимо от срока его работы. Здесь ценят, если сотрудник ответственно подходит к своей работе, и с удовольствием поощряют его. Примером тому может стать одна из сотрудниц центра «Destination» Ксения Уйманова.
- Я работаю в «Destination» четыре года, и за это время добилась значительных успехов. После прохождения обучающих тренингов у директора школы «Destination» Романа Лушакова я работала преподавателем английского языка. На данный момент я обладатель сертификата IELTS 8.5, провожу тренинги с начинающими преподавателями и менеджерами нашей школы, а также курсы IELTS и руковожу работой старших преподавателей всех филиалов, занимаю позицию академического директора «Destination». Как сотрудник этой компании, советую вам прийти к нам и реализовать себя в полной мере, - поделилась она. Следует отметить, что в ближайшее время Ксения пройдет курсы повышения квалификации в Лондоне за счет компании.
Все сотрудники «Destination», достигнув определенного уровня, могут поехать в Англию, США, Чехию и другие страны в качестве руководителей детских групп.
Социальный пакет для всех сотрудников
«Destination», наверное, единственная школа, где сотрудники имеют возможность бесплатно посещать любые спортивные секции.
- Наш директор Роман Лушаков ведет здоровый образ жизни и приобщает к этому весь коллектив. Каждый сотрудник может бесплатно ходить в спортзал или посещать любую другую секцию, - рассказывает менеджер международного отдела Ольга Голубова. - Кроме этого, ежегодно на каждого сотрудника выделяется определенная сумма на медицинские услуги. Также на базе нашей школы существует тренинг-центр, где проходят обучение все сотрудники. Стажеры обучаются нашей методике, преподаватели повышают свой уровень или изучают новые языки, бухгалтеры и менеджеры подтягивают английский для работы с иностранными клиентами.
Молодой активный коллектив
В языковой школе около 80 сотрудников. Здесь вы найдете не только хорошую работу, но и новых друзей. Большой дружный коллектив поможет вам быстро адаптироваться в коллективе. Руководство школы постоянно проводит мероприятия, где сотрудники имеют возможность общаться между собой в неформальной обстановке и узнавать друг друга еще лучше. Проводятся интеллектуальные игры, праздничные корпоративы, совместные выезды на природу, боулинг и многое другое.
Вы хотите стать частью коллектива языковой школы «Destination»?
Тогда присылайте Ваше резюме на электронный адрес: [email protected]
Также Вы можете позвонить или написать по номеру 8-778-320-54-46 (Whatsapp)
Добавляйтесь в нашу группу инстаграм destination_kz и следите за новостями.
Вы можете задать вопрос нашему директору Роману Лушакову в его личном инстаграме roman.lushakov
Если у вас нет опыта или уверенности в себе, но есть огромное желание работать и развиваться, мы готовы принять вас в наш дружный коллектив!
Возможности всегда где-то рядом. Главное — вовремя ими воспользоваться!
