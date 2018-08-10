На этот раз 9-летний ребенок уехал на чужой "Тойоте", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Преступление произошло около 22 часов 9 августа в районе омеговского моста. Автомобиль "Тойота" стоял неподалеку от магазина "Теремок". - Я к другу зашел во двор. Мы посидели немного, выхожу, а машины нет. Возможно, машина была открыта, а вот ключи зажигания были у меня. Вот родной ключ у меня в кармане. Он завел сам каким-то образом. Замок старый разломанный в машине, - рассказал владелец "Тойоты" Юрий Васильев. Следует отметить, что, угнав автомобиль, мальчик врезался в колонну под мостом. К счастью, никто не пострадал. Стоит отметить, что этот же мальчик всего три дня назад, вечером 6 августа, угнал автомобиль "Сузуки". По пути он зацепил "Ладу Гранту". Тогда ребенок рассказал, что угнать авто его подговорил друг. Отец мальчика и вовсе рассказал, что сын сидел дома и учил таблицу умножения. Фото Медета МЕДРЕСОВА