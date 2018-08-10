Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате города Уральск, концерт на площади начнется в 19.30. Поздравлять уральцев будут местные артисты, а также певица Дана КЕНТАЙ и музыкальная группа BN. Концертная программа завершится в 22.30. Нужно отметить, что 12 августа отмечается международный День молодежи. Праздник был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года.