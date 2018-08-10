С прошлых торгов доллар подорожал на 2,47 тенге.  Утренняя торговая сессия закончилась на Казахстанской фондовой бирже. По ее итогам средневзвешенный курс доллара составил 356,53 тенге за доллар, что на 2,47 тенге дороже по сравнению с итогами прошлых торгов. В Уральских обменных пунктах доллар покупают по 353-355 тенге, а продают по 357-358 тенге. Вчера, 9 августа, курс тенге ослаб на 5,47 тенге сравнению с предыдущим днём. Резкое ослабление тенге по отношению к доллару на бирже Нацбанк РК назвал следствием обесценения рубля и снижения цен на нефть, сообщает Informburo.kz. 8 августа российский рубль за день ослаб на 4,2% (с 63,6 до 66,3) по отношению к доллару США и на 4,1% (с 73,8 до 76,8) по отношению к евро. Установленный Банком России официальный курс доллара на 10 августа взлетел на 2,7 рубля и составил 66,29 рублей за доллар. Текущая ситуация с российским рублём в основном объясняется политическими факторами и основывается на ожиданиях участников рынка, отметили в Нацбанке. Цена на нефть марки Brent снизилась до 72 долларов за баррель на фоне информации о потенциальном введении Китаем пошлин на американские нефтяные продукты. Финрегулятор заявил о готовности проводить интервенции для стабилизации курса тенге.