Центр "Непоседы" подготовит детей к школе
Развивающий центр «Непоседы» приглашает маленьких непосед в возрасте от 5 до 10 лет.
- Занятия для детей проводятся опытными преподавателями по современной, интересной форме обучения. Одна из главных целей, которую мы ставим, - привить детям познавательный интерес к учёбе, - говорит директор центра «Непоседы» Лилия. - Обучающие уроки чередуется подвижными играми, которые направлены на развитие моторики, развитие речи и коммуникабельность. Обучение проводится на двух языках: группа с русским языком обучения и группа с казахским языком обучения. Стоимость одного занятия 1000 тенге.
В программу входят следующие занятия:
• грамматика
• математика
• чтение
• иностранный язык
• творчество
Также идёт подготовка к школьным тестированиям СОР и СОЧ.
Возраст: с 5 до 10 лет, в группе 5-6 детей.
Продолжительность курса: 1 месяц.
Занятия проходят четыре раза в неделю (понедельник-четверг) по 4 часа.
Стоимость обучения (1 месяц) – 25000 тг.
Занятия проводятся в две смены с 9:00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
Первое занятие бесплатно. Родители могут присутствовать на первом уроке.
Адрес: г. Уральск, ул. М. Маметовой, 63.
Запись в группы по телефону: 8 (777) 566 12-22
Instagram:
