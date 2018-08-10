• грамматика • математика • чтение • иностранный язык • творчество

Возраст: с 5 до 10 лет, в группе 5-6 детей.

Запись в группы по телефону: 8 (777) 566 12-22

- Занятия для детей проводятся опытными преподавателями по современной, интересной форме обучения. Одна из главных целей, которую мы ставим, - привить детям познавательный интерес к учёбе, - говорит директор центра «Непоседы» Лилия. - Обучающие уроки чередуется подвижными играми, которые направлены на развитие моторики, развитие речи и коммуникабельность. Обучение проводится на двух языках: группа с русским языком обучения и группа с казахским языком обучения. Стоимость одного занятия 1000 тенге.Продолжительность курса: 1 месяц. Занятия проходят четыре раза в неделю (понедельник-четверг) по 4 часа. Стоимость обучения (1 месяц) – 25000 тг. Занятия проводятся в две смены с 9:00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 Первое занятие бесплатно. Родители могут присутствовать на первом уроке. Адрес: г. Уральск, ул. М. Маметовой, 63.Instagram:Новости компаний.