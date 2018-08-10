В городском отделе образования г. Атырау  заверили, что учебники в городские школы будут доставлены вовремя, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал заместитель начальника городского отдела образования Ерлан Кабиденов. По словам спикера, учебники с рабочими тетрадями привезут в атырауские школы в период между 15 и 23 августа. - На приобретение учебников для школьников на 2018 -2019 учебные годы было выделено 945,5 миллиона тенге, с этой целью были заключены договоры с 14 компаниями, которые занимаются реализацией книг. Также была внесена 30% предоплата за учебники. В этом году проблем с учебниками в городских школах быть не должно, - рассказал Ерлан Кабиденов. Также в городском отделе образования пообещали, что учебники в школы доставят вовремя. На эти цели из местного бюджета выделено 5,5 миллиона тенге, тендерные документы были представлены в городской финансовый отдел. Напомним, что в прошлом году учебники в школы Атырау пришли с опозданием лишь в середине сентября и не в достаточном количестве. Камилла МАЛИК