Мама маленькой Ару, которая страдает редкой формой эпилепсии, обратилась к уральцам с просьбой еще немного помочь в сборе денежных средств для лечения малышки в Венгрии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аида ГАБДЕЕВА поблагодарила всех неравнодушных граждан, которые помогли собрать больше половины необходимой суммы. - Большинство горожан начали активно помогать. Всем огромное спасибо, что не оставили нас в беде. Мы практически у финала. Но на данный момент средств на счете недостаточно, а времени остается все меньше и меньше. Ведь в клинике Будапешта мы с дочерью должны быть уже 12 сентября. Да и билеты на самолет подорожали. В общей сложности нам не хватает 127 тысяч на лечение и 134 тысячи тенге на самолет, - рассказала Аида ГАБДЕЕВА. Напомним, диагноз, который поставили Ару врачи полностью звучит как синдром CDKL5, эпилептическая энцефалопатия (частичная атрофия зрительных нервов обоих глаз).  Ару - единственная пациентка в Казахстане, которая страдает этой редкой болезнью. Родители малышки нашли клинику в Венгрии, в которой был зарегистрирован точно такой же случай. Стоит отметить, что Ару сейчас не ходит, не разговаривает, не реагирует на окружающие звуки и почти не видит. Со слов венгерских докторов, реабилитация в клинике дает шанс не только на выздоровление, но и на восстановление зрения малышки. Реквизиты: Народный банк: 4390 8782 4106 8138 ИИН 890820450565. Qiwi кошелек: 8775 370 00 73 Каспий голд: 5169 4931 4452 2748 QAZKOM: 5578 3427 0800 9359 страничка в Инстаграмме help_aru  #помогиАру  