Иллюстративное фото из архива "МГ" Стало известно, что по ЗКО зарегистрировано более 61 тысячи вкладчиков Жилстройсбербанка, из них 18 тысяч - молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет. 3 тысячи человек открыли счета в этом году. -Несмотря на то, что в городе заметен значительный спад цен на жилье, среди молодежи и молодых семей остается высокий спрос на заветные квадратные метры. Потому что нет специальных льготных программ именно для этой категории. «Свой дом» – это собственная программа Жилстройсбербанка. Она позволяет вкладчикам банка покупать жилье в новостройках на уникальных условиях. В программе «Свой дом» могут принять участие все вкладчики банка, накопившие не менее 500 тысяч тенге на момент подачи заявления на участие в программе. Первоначальный взнос по предварительному займу 20% от стоимости жилья при наличии. Срок займа составляет от 6 месяцев до 23 лет, - рассказала Анаргуль ЖОЛДАСКАЛИ. Как стало известно в ходе конференции, в рамках программы "Свой дом" по улице Гагарина, 1 при долевом участии строится 84-квартирный дом. В целях обеспечения граждан доступным жильем на данный момент иду переговоры по заключению соглашения в рамках программы "Свой дом" с другими строительным компаниями. Дополнительную информацию можно будет получить на портале baspana.kz. Кроме того, в ходе заседания обсудили вопросы творческой молодежи. По словам и.о акима города Мирболата НУРЖАНОВА, акимат предоставит все условия для самореализации творческой молодежи. - Арбат по улице Нурпеисовой в вашем распоряжении. Молодежь может там петь, рисовать, устраивать концерты, организовывают творческие вечера. Нужно создавать непрофессиональные лиги спортивной молодежи как в Европе и Америке. Пусть создают команды, устраивают чемпионаты. Мы во всем готовы поддержать молодежь, - заявил Мирболат НУРЖАНОВ. Особое внимание, по словам замакима, вызывает молодежь, вовлеченная в деструктивные религиозные течения, которой в ЗКО оказалось немало. Причиной этому, по словам Мирболата НУРЖАНОВА, является отсутствие теологов в регионе. Обучение, трудоустройство и обеспечение специалистов в области религии должно значительно сократить число приверженцев нетрадиционной религии. Также темой для обсуждения стало предстоящее празднование международного дня молодежи. Праздник традиционно отмечается 12 августа. В этом году мероприятие будет проходить на площади Первого Президента в 6 микрорайоне, где поздравлять жителей и гостей города будут местные артисты, группа "BN" и певица Дана КЕНТАЙ.