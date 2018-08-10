В ЗКО разъяснили условия получения жилья для молодежи
Об этом рассказала представитель Жилстройсбербанка Анаргуль ЖОЛДАСКАЛИ на очередном заседании совета молодежи при акиме города Уральск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Стало известно, что по ЗКО зарегистрировано более 61 тысячи вкладчиков Жилстройсбербанка, из них 18 тысяч - молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет. 3 тысячи человек открыли счета в этом году.
-Несмотря на то, что в городе заметен значительный спад цен на жилье, среди молодежи и молодых семей остается высокий спрос на заветные квадратные метры. Потому что нет специальных льготных программ именно для этой категории. «Свой дом» – это собственная программа Жилстройсбербанка. Она позволяет вкладчикам банка покупать жилье в новостройках на уникальных условиях. В программе «Свой дом» могут принять участие все вкладчики банка, накопившие не менее 500 тысяч тенге на момент подачи заявления на участие в программе. Первоначальный взнос по предварительному займу 20% от стоимости жилья при наличии. Срок займа составляет от 6 месяцев до 23 лет, - рассказала Анаргуль ЖОЛДАСКАЛИ.
Как стало известно в ходе конференции, в рамках программы "Свой дом" по улице Гагарина, 1 при долевом участии строится 84-квартирный дом.
В целях обеспечения граждан доступным жильем на данный момент иду переговоры по заключению соглашения в рамках программы "Свой дом" с другими строительным компаниями. Дополнительную информацию можно будет получить на портале baspana.kz.
Кроме того, в ходе заседания обсудили вопросы творческой молодежи. По словам и.о акима города Мирболата НУРЖАНОВА, акимат предоставит все условия для самореализации творческой молодежи.
- Арбат по улице Нурпеисовой в вашем распоряжении. Молодежь может там петь, рисовать, устраивать концерты, организовывают творческие вечера. Нужно создавать непрофессиональные лиги спортивной молодежи как в Европе и Америке. Пусть создают команды, устраивают чемпионаты. Мы во всем готовы поддержать молодежь, - заявил Мирболат НУРЖАНОВ.
Особое внимание, по словам замакима, вызывает молодежь, вовлеченная в деструктивные религиозные течения, которой в ЗКО оказалось немало. Причиной этому, по словам Мирболата НУРЖАНОВА, является отсутствие теологов в регионе. Обучение, трудоустройство и обеспечение специалистов в области религии должно значительно сократить число приверженцев нетрадиционной религии.
Также темой для обсуждения стало предстоящее празднование международного дня молодежи. Праздник традиционно отмечается 12 августа. В этом году мероприятие будет проходить на площади Первого Президента в 6 микрорайоне, где поздравлять жителей и гостей города будут местные артисты, группа "BN" и певица Дана КЕНТАЙ.
