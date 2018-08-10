По информации дежурного единой диспетчерской службы "112", сегодня, 10 августа, по пр. Азаттык, 76а в районе Маслопрома в первой половине дня произошло возгорание сухой травы вдоль теплотрассы. Площадь возгорания составила несколько десятков квадратных метров, огнем повреждена внешняя обшивка отопительных труб. - Пожар был ликвидирован сотрудниками ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС. Жертв и пострадавших нет, - сообщил дежурный.