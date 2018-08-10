Иллюстративное фото из архива "МГ" Перед каждым повышением цен за проезд владельцы автобусных парков обещают горожанам комфортные и безопасные поездки, новые автобусы, отсутствие "толкучек" и повышение качества оказываемого сервиса. После повышения тарифа на проезд в августе 2017 года руководитель ЖКХ г. Уральск Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ рассказал о разработанной программе, по которой пассажироперевозчики будут улучшать качество обслуживания населения. По словам Кайрата МУХАМБЕТКАЛИЕВА, в первую очередь планировалось автоматизировать контроль за автобусами, чтобы можно было с помощью приложения отслеживать маршрут определенного автобуса. Следующим шагом было внедрение электронной оплаты за проезд, чтобы пассажиры могли выбирать наиболее удобный способ оплаты. Далее планировалось развитие транспортной инфраструктуры, то есть отремонтировать автомобильные дороги на 50 улицах областного центра. Четвертым этапом была оптимизация некоторых маршрутов, то есть создание узловых станций, чтобы сократить длину некоторых убыточных маршрутов. Последней ступенью в модернизации пассажироперевозок являлось обновление автопарка. Планировалось совместно с перевозчиками искать инвесторов, чтобы снизить показатель изношенного автотранспорта с 61% до 40%. Также, по словам Кайрата МУХАМБЕТКАЛИЕВА, планировалось субсидировать убыточные маршруты, но с тем условием, что перевозчик эти деньги пустит на покупку новой техники. Но на деле, судя по жалобам пассажиров, все оказывается с точностью до наоборот. По улицам города колесят в основном все те же старые автобусы, салоны которых не отличаются особой чистотой, в "часы пик" в автобусы не протолкнуться. Если учитывать количество ДТП с участием общественного транспорта, то ежедневная поездка на работу или на учебу оказывается совсем даже не безопасной. - О каком повышении качества можно говорить, когда автобусы едут полные, а те, кто не поместился, остаются ждать следующего автобуса? В салонах грязно, зимой холодно, а летом душно. Про кондиционеры я вообще молчу. На остановке "Рынок" вообще опасно находиться. Сажают и высаживают, где вздумается. Друг с другом соревнуются. Гонки устраивают. Водители за рулем разговаривают по телефону. Этот список можно продолжать до бесконечности. Ничего не изменилось за год. Абсолютно ничего, - возмущается жительница города Нина. Со слов женщины, водители часто не соблюдают элементарные правила безопасности. Этого же мнения придерживается житель города Болат, который утверждает, что несколько раз становился свидетелем аварийной ситуации на дороге с участием автобусов. - Они соревнуются кто больше народу наберет. То двери в салоне закрыть забудут, то на красный скачут, то не останавливаются на остановках, - говорит мужчина. Как оказалось, жителями города не остались не замеченными новые автобусы. По словам пассажиров, обновление автопарка это и есть первый шаг к улучшениям в сфере пассажироперевозок. - Не буду говорить за всех. Есть у нас в городе новые автобусы. Там чисто, приятно, просторно. Я часто пользуюсь 39 маршрутом. Кондукторы вежливые. Всегда помогут с сумками, место попросят уступить. Конечно, нужно время на все. Нужно относиться с пониманием ко всему, - говорит Надежда Константиновна. Между тем, пассажироперевозчики снова заявили о необходимости субсидирования государства либо попросили повысить цену на проезд. Такая просьба была озвучена представителем компании ТОО "ОралТехСервис". По словам руководства, предприятие работает в убыток и цена в 80 тенге не оправдывает расходов. - Наш общественный транспорт сейчас находится в плачевном состоянии. Автобусы старые, а ремонт очень дорого обходится. Пусть субсидируют, купят новые автобусы или повысят цены на проезд - тогда будут новые автобусы. Будут и камеры, и все что угодно, - заявил представитель ТОО "ОралТехСервис" Александр НИКОЛАЕВ на брифинге в управлении административной полиции ДВД ЗКО. Между тем, в городском отделе ЖКХ сообщили, что до конца года пассажироперевозчикам выделят 170 миллионов тенге в качестве субсидий. - До конца года мы планируем выплатить субсидии пассажироперевозчикоам в размере 170 млн тенге. Активно ведется обновление автобусной базы. Недавно ТОО "Батыс Дилижанс" приобрел в общей сложности 10 новых автобусов, ТОО "Акжол Авто" внес предоплату в размере 30% на новые автобусы, ТОО "ОралТехСервис" планирует закупить новый транспорт. Электронный вид оплаты внедряется в общественный транспорт города. С 13 августа система будет работать в салоне 3 автобусов. Это городские маршруты №5, 7 и 39. Далее постепенно до конца года будет внедряться и в другие маршруты города. Но это не исключает другие виды оплаты. По-прежнему будет действовать наличный способ оплаты и система SMS Bus. Каждый горожанин может выбрать удобный вид оплаты за проезд, - рассказал заместитель руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск Айдар МЕНЕЕВ. По словам Айдара МЕНЕЕВА, с прошлого года 75 "Газелей" было заменено на более комфортабельный общественный транспорт с большей вместимостью. - Внедрена система автоматизации контроля за автобусами. Установлены GPS во всех автобусах города. С помощью него мы можем следить за автобусами, за его местонахождением, за его графиком и так далее. Что касается дорог, то работа по ремонту активно ведется в городе. В этом году запланировано отремонтировать автодороги более чем на 50 улицах. Подъездные пути сделаны к школам и детским садам. Строительство правого поворота по проспекту Евразия скоро будет завершено. В порядок приводят и улицу Курмангазы, под которой перед ремонтом автодороги поменяли инженерные сети. Также в сентябре будут окончены ремонтные работы на деповском мосту, - пояснил Айдар МЕНЕЕВ. А вот на техническое состояние автобусов жителди города могут пожаловаться в рубрике "Народный контроль" на странице сайта акимата Уральска. - Мы обязательно рассмотрим жалобу. Это могут быть претензии по поводу создания аварийной ситуации водителем автобуса, курение в салоне, использование мобильного телефона водителем и так далее. Что касается повышения тарифа на проезд, то это всего лишь слухи. Цена за проезд в ближайшее время повышаться не будет, - заявил Айдар МЕНЕЕВ.