9 августа на площади С.Бебарыса прошел первый в истории Атырау фестиваль музыки «San-Remo Saraishyq». Организатором концерта выступил городской отдел культуры и развития языков. Порадовать жителей и гостей Атырау своим творчеством из разных городов Италии приехали 8 артистов – участников международного фестиваля «San-Remo». Среди них артисты, имеющие мировую известность, - популярный тенор Rodolfo Maria Gordoni, постоянная участница фестиваля «San-Remo» и композитор Isabeau Biffi, а также нашумевший интернациональный бэнд Alt@Moda. - В Атырау я приехала в первый раз, город и его жители мне и моим коллегам очень понравились своим радушием и гостеприимством. Мы привезли большой репертуар, состоящий из песен известных итальянских исполнителей – Тото Кутунье, Андриано Челинтано, Ричи и Повери, Пупо, Нада и других. Зрители встретили нас очень тепло, подпевали вслед за нами, это было так приятно, это заряжало нас энергией, - рассказала певица Isabeau Biffi. По словам организаторов, приезд итальянских гостей стал настоящим праздником для гостей и жителей Атырау, в особенности для пожилых людей, у которых еще с советских времен на слуху известные хиты «Сюзанна», «Феличита» и другие. - Это первый в истории нашего города фестиваль такого уровня, сегодня соприкоснуться с творчеством известных итальянских артистов пришли около двух тысяч зрителей. Взаимопроникновение двух совершенно разных культур и языков для нас было главной целью, я думаю, эта цель достигнута. Было бы прекрасно организовать в Италии подобный концерт уже с участием звезд казахстанской эстрады, чтобы познакомить итальянцев уже с нашей родной культурой и языком, - рассказала главный специалист отдела культуры г.Атырау Карлыгаш Кумарова. Отметим, что «San-Remo» - это популярный итальянский конкурс песни, который проводится ежегодно зимой в середине февраля в городе Сан-Ремо на северо-западе Италии. Конкурс представляет собой соревнование оригинальных песен итальянских композиторов, которые ранее не исполнялись публично.