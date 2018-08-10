Как пояснила ревматолог, этим заболеванием чаще всего болеют женщины в возрасте 20-30 лет. - Системная красная волчанка возникает, когда иммунная система по ошибке начинает атаковать собственные ткани организма, - поясняет Самал НУРГАЛИЕВА. – Хочу отметить, что существует две разных формы болезни: кожная и системная волчанка. Лечением кожной формы заболевания занимаются дерматологи, системным заболеванием – ревматологи.- Природа возникновения системного заболевания достаточно не изучена, но известно, что спровоцировать начало заболевания, которое проявляется характерным изменением кожи, может пребывание на солнце, - говорит врач. – Также факторами развития волчанки могут стать прием лекарственных препаратов, например противотуберкулезные, сульфаниламидные, противоэпилептические снижающие давление, хроническая вирусная инфекция, генетическая предрасположенность, изменения уровня половых гормонов при беременности.- В отличие от кожной формы, системная волчанка может поражать различные системы организма: суставы, кожу, почки, мозг, сердце, легкие, клетки крови, - перечислила Самал НУРГАЛИЕВА. - При обострении болезни возможна потеря веса и повышение температуры. Симптомы достаточно разнообразны и жалобы больных зависят от того, какие органы поражены заболеванием. Частые симптомы при волчанке: - общая слабость и лихорадка; - боль в суставах, припухлость и скованность; - сыпь на крыльях носа, распространяющаяся на щеки, по форме похожая на крылья бабочки; - высыпания на коже, появляющееся или усиливающееся на солнце; - побеление пальцев кистей или стоп после пребывания на холоде или стресса; - головные боли, нечеткость сознания, потеря памяти и так далее.- Как видите заболевание серьезное, и требует хорошей диагностики и правильного лечения, - говорит врач. – Для подтверждения диагноза больному следует пройти лабораторное обследование с включением иммунологических тестов с определением антинуклеарных антител, рентгенографию органов грудной клетки и ультразвуковое исследование сердца, органов брюшной полости. После чего врач подберет необходимые медикаменты, так как лечение зависит от выраженности симптомов и активности заболевания.- Для того, чтобы обезопасить себя от волчанки необходимо избегать пребывания на солнце, переохлаждений, вирусных заболеваний, не применять без жизненной необходимости различные лекарственные препараты. Если так случилось, и вы заболели системной волчанкой, то не стоит опускать руки. Вне обострения заболевания вы можете жить своей привычной жизнью, совершая умеренные физические нагрузки. Вам следует избегать пребывания на солнце, носить одежду с длинным рукавом и при выходе на улицу всегда пользоваться фотозащитными средствами с максимальной степенью защиты - SРF 50+ и выше. В ежедневный рацион включите побольше свежих овощей и фруктов, цельного зерна и молочной пищи, а вот употребление мучного и жирного, лучше ограничить, потому что препараты, которые используют при лечении волчанки, могут влиять на обмен кальция, углеводов, что может привести к прибавке в весе. Необходимо строго следовать рекомендациям врача и ни в коем случае не лечится народными методами, - предупредила ревматолог