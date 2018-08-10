Долой соль и шоколад - Уменьшить появление частых «приливов» и ощущения жара можно, если исключить из ежедневного рациона питания продукты, стимулирующие теплообразование в организме, - говорит диетолог. – В эту категорию можно отнести все специи острого и жгучего вкуса, горячие и алкогольные напитки, а также соль, кофе и шоколад. А также не употребляйте много мясных продуктов. Избегайте употребления рафинированной пищи, сахара, животных жиров. Как стало известно, для нормализации и регулирования гормонального уровня следует употреблять: проросшие зерна, цельные крупы, овощи, фрукты, бобовые, орехи, семечки и рыбу, очень полезно использовать продукты из сои, так как они уменьшают интенсивность прилива крови. - Забудьте о горячих напитках, замените их, на охлажденные травяные чаи с мятой, мелиссой, которые снижают интенсивность приливов во время климакса, - советует специалист. – Пейте свежевыжатые овощные и фруктовые соки, хороший нежирный йогурт, кисломолочные напитки. Это позволит поддержать крепость костей. Диета при климаксе Готовить еду следует на пару или в духовке. Мясо: отдайте предпочтение мясу птицы или телятине, запекайте или варите его. При готовке убирайте весь видимый жир, с птицы следует снять шкурку. Яйцо: не более двух в неделю, так как желтки тоже содержат холестерин. Лучше есть яйца в блюдах – омлетах, салатах, сырниках. Овощи, ягоды и фрукты: употребляйте зелень, чеснок и лук, так как эти продукты повышают иммунитет, а чеснок помогает снизить артериальное давление и сахар в крови. Овощи и фрукты, должны быть ярко окрашены, так как в них содержится наибольшее количество необходимых минералов и витаминов. Сладкое: зефир, мармелад, пастилу. Также необходимо употреблять сухофрукты, богатые витаминами и полезными веществами.