Дети читали стихи великого поэта, слова назиданий, отрывки из его произведений. Абая Кунанбаева называют учителем казахского народа. Он родился и вырос среди простых людей, слышал и понимал их проблемы, призывал к просвещению и знаниям. С малых лет он тянулся к искусству и литературе. На его творчество сильно повлияла русская и европейская литературы. Когда-то он перевел на казахский язык произведения Гетте, а теперь его стихи звучали на немецком языке. По словам председателя ЗКОФ молодежного крыла «Жас Отан» Нургали Жолдаскалиева, Абай – наша гордость. Творческое наследие великого Абая – духовный клад нашего народа. Его имя в мировой литературе будет жить вечно. И здорово, что стихи поэта были переведены на многие языки мира. Благодаря чему люди разных национальностей могут читать и знакомиться с его творчеством. – Абай Кунанбаев – великий поэт и писатель, – добавила ученица СОШ №6 Малейка Мамедова. – Это личность, появляющаяся один раз в столетии. В молодости он открыл школу, где бесплатно обучались дети бедных. Он всегда стремился к учению и призывал всех получать знания. На мероприятие были приглашены писатели-поэты, руководители государственных организаций, школьники. По словам поэтессы Акуштап Бахтыгереевой, Абай Кунанбаев - наша гордость, потому что поэзия Абая проникает в тайники человеческой души, затрагивает самые сокровенные чувства. Его творчество, обогащенное народной поэзией, великими традициями восточной литературы – золотой фонд казахской культуры. Абай – тончайший знаток родного языка, всегда думал о будущем, об опыте жизни, которым человек не смеет пренебрегать, воспевал победу добра и разума над злом и неразумением. В рамках акции была организована книжная выставка, выставка – инсталляция, выпущены информационные листки, закладки о жизни и творчестве великого поэта. Стихи, песни, слова назидания Абая читали юные читатели библиотеки.