8-летнему угонщику в Уральске будут проводить психиатрическую экспертизу
Об этом стало известно сегодня, 10 августа, в ходе брифинга в МПС ДВД ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам заместитель начальника МПС ДВД ЗКО Кенжебека КУСПАЕВА, 9 августа примерно в 22.30 часов на пульт 102 поступил звонок о том, что возле магазина "Теремок", по улице Есенжанова угнали автомашину "Тойота".
-По данному факту был объявлен план "Перехват". Были задействованы все патрульные автомашины. В ходе поисковых мероприятий по улице Шолохова была обнаружена данная автомашина. На требования сотрудников полиции остановиться водитель не подчинился. В ходе преследования было установлено, что за рулем находился несовершеннолетний мальчик. Под мостом в районе "Омеги" принудительно остановили автомашину. За рулем оказался 8-летний мальчик (изначально была информация, что ребенку 9 лет -прим.автора), - заявил Кенжебек КУСПАЕВ.
Как стало известно, по данному факту было возбуждено уголовное дело и в настоящий момент проводятся следственные мероприятия.
Мальчику была назначена психиатрическая экспертиза, так как ребенок совершает угон не в первый раз.
-В обоих случаях у мальчика не было корыстных целей. Со слов мальчика, на него повлиял сосед по имени Никита. Нашими инспекторами был осуществлен выезд по месту жительства. Семья благополучная, полная, нигде на учете семья не состоит, в поле зрения полиции ни мальчик, ни его родители не попадали, - рассказал Кенжебек КУСПАЕВ.
Стоит отметить, что управлять автомашину ребенка научил отец, бывший дальнобойщик.
Ущерб, нанесенный угоном, устанавливается. Потерпевший написал заявление о том, что претензий не имеет.
По предыдущему факту угона автомашины этим же мальчиком также возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется следствие.
-В отношении ребенка в любом случае будет прекращено уголовное дело. Так как ребенок не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Но после принятии процессуального решения по этим уголовным делам в отношении родителей будут приняты меры административного характера, то есть они будут привлечены к административной ответственности по статье 127 КоАП РК "Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию своих детей", - рассказали в полиции.
Напомним, 8-летний ребенок уехал на чужой "Тойоте", а затем попал в ДТП. Стоит отметить, что это не первый подобный случай, когда этот же ребенок угоняет чужую машину. К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
