По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается малооблачная погода без осадкой. Днем температура воздуха составит +30 градусов, ночью +12. +28 градусов ожидается днем 11 августа в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до +18. В Актау синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем здесь ожидается + 28 градусов, ночью +21. В Актобе будет малооблачно. Днем температура воздуха составит +28 градусов, ночью +14.