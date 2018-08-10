По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, 9 августа в 10.05 на пульт дежурной службы ЧС Махамбетского района поступил вызов из районной больницы о том, что в селе Сартогай во дворе частного дома мужчина упал в глубокую яму. -На место вызова оперативно прибыл начальник пожарной части №4 Махамбетского района и еще три спасателя. Выяснилось, что 55-летний житель села Сартогай, является инвалидом І-группы по зрению. Мужчина, прогуливаясь по двору своего дома, упал во вскопанную яму глубиной 3 метра, - рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области. После того, как сотрудники пожарной части с помощью троса спустились в эту яму и попытались поднять пострадавшего, выяснилось, что в результате падения мужчина повредил спину. Обвязав носилки скорой помощи канатной веревкой, спасателям удалось вытащить пострадавшего. - В настоящие время пострадавшего перевезли в областную больницу г.Атырау, его состояние тяжелое, - уточнили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.