Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла около 15 часов 8 августа. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 8 августа силами оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО проводились поиски юноши 2001 года рождения, который, по словам очевидцев, утонул в необорудованном для купания месте. - 10 августа в 7.50 утра в садовом обществе Комарово на реке Урал силами оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО в количестве 5 работников, 1 единицы техники и одного плавсредства было обнаружено и извлечено из воды тело утонувшего, - рассказали в ДЧС ЗКО.