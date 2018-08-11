Видеообзор новостей ЗКО за неделю
"МГ" представляет видеообзор новостей ЗКО за прошедшую неделю. uKVlq58rRoU
Если вы снимаете квартиру, то почти наверняка сталкивались с различными проблемами.
Спортсмены из ЗКО стали призёрами Кубка мира по армрестлингу в Ташкенте.
Юноша совмещает службу в морской пехоте с творчеством.
В общекомандном зачёте сборная Казахстана заняла 4 место.
В некоторых регионах ожидается дождь.
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.