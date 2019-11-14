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Социум

267 жителей Атырауской области покинули страну

Чаще всего казахстанцы выбирают в качестве постоянного места жительства Россию, Германию, Беларусь, Узбекистан и США, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" С начала года Казахстан покинули более 34 тысяч человек. Это на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем временем в республику на постоянное место жительство прибыли восемь тысяч человек. И это на 14,4% меньше, чем годом ранее. Самое значительное отрицательное сальдо внешней миграции наблюдается среди казахстанцев от 16 лет до пенсионного возраста: выбыло 23,6 тысячи, а прибыло 6,2 т
Дана Рахметова
267 жителей Атырауской области покинули страну
Чаще всего казахстанцы выбирают в качестве постоянного места жительства Россию, Германию, Беларусь, Узбекистан и США, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" С начала года Казахстан покинули  более 34 тысяч человек. Это на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем временем в республику на постоянное место жительство прибыли восемь тысяч человек. И это на 14,4% меньше, чем годом ранее. Самое значительное отрицательное сальдо внешней миграции наблюдается среди казахстанцев от 16 лет до пенсионного возраста: выбыло 23,6 тысячи, а прибыло 6,2 тысячи человек. Стоит отметить, что более 30 тысяч казахстанцев уехали жить в Россию, а оттуда на ПМЖ в Казахстан приехали всего чуть более двух тысяч человек. Кроме этого, казахстанцы выбирают для ПМЖ Германию и Беларусь. Пятерку стран, предпочитаемых для миграции, замыкают Узбекистан и США. В Казахстан же больше всего пребывают жители Узбекистана, России и Китая. Согласно данным аналитиков, с начала года из Атырауской области уехали 267 человек, а приехали 126. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Россия

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