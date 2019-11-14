267 жителей Атырауской области покинули страну

Чаще всего казахстанцы выбирают в качестве постоянного места жительства Россию, Германию, Беларусь, Узбекистан и США, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" С начала года Казахстан покинули более 34 тысяч человек. Это на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем временем в республику на постоянное место жительство прибыли восемь тысяч человек. И это на 14,4% меньше, чем годом ранее. Самое значительное отрицательное сальдо внешней миграции наблюдается среди казахстанцев от 16 лет до пенсионного возраста: выбыло 23,6 тысячи, а прибыло 6,2 т