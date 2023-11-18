Со стороны бизнес-сообщества слабая обратная связь. Об этом заявил прокурор области, выступая на форуме предпринимателей «Бизнес без коррупции» в Палате предпринимателей.

Серик Шалабаев отметил, что результаты работы по защите бизнеса всё ещё не на должном уровне. И требуют новых подходов.

— Хотел тут сразу отметить, что за весь 2023 год поступило всего лишь 55 звонков, письменных обращений — 22, на личном приёме приняли пяти предпринимателей. Эти цифры свидетельствуют о слабой обратной связи со стороны бизнес-сообщества в нашей области. А ведь именно они основной источник информации о допускаемых нарушениях чиновников. Без тесной связи с предпринимателями мы не добьёмся значимых результатов. Прокуроры за последние два года защитили права более семи тысяч предпринимателей. К дисциплинарной ответственности привлекли 33 должностных лица. Отменили более 120 дел об административных правонарушениях в отношении субъектов бизнеса. Помогли 51 предпринимателю взыскать дебиторскую задолженность в размере 1,8 млрд тенге. Отменили 540 приказов органов госдоходов об уплате предпринимателями налоговых отчислений. Практически всё это установили в рамках надзорной деятельности, — говорит Шалабаев.

К сожалению, со стороны государственных органов наблюдается слабая заинтересованность в решении проблем предпринимателей. Ещё в апреле прошлого года 18 областным госорганам направили письма об образовании в них советов и комиссий. Их цель — внутренний анализ проблем предпринимателей, связанных с деятельностью данного госоргана. Выявленные проблемы необходимо было направлять в региональную палату «Атамекен». Там планировали их совместно рассмотреть и внести предложения по искоренению административных барьеров.

Но на протяжение года ни от одного госоргана не поступило таких предложений.

Проблемы бизнеса

— А проблем у бизнеса много. Всё еще сохраняются искусственное создаваемые препоны, ограничения и завышенные требования. Так, в сфере земельного законодательства акимат Уральска требовал у предпринимателей получать согласование в государственных органах, у которых законодательно не предусмотрено получение таких согласований. Незаконная практика прекращена. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. В Таскалинском районе допускали факты необоснованного отказа акиматом продления аренды земельных участков субъектам малого бизнеса. После принятых прокуратурой района мер в 59 крестьянских хозяйства направили уведомления о продлении сроков аренды, — озвучил прокурор.

Шалабаев также привёл примеры несправедливых рассмотрений в сфере сельского хозяйства. Так, филиал акционерного общества «КазАгроФинанс» с сельхоз-товаропроизводителей необснованно требовал страховать предметы лизинга. Тем самым возложил на последних дополнительные расходы. По результатам рассмотрения акта надзора прокуратуры области подобную практику принуждения прекратили.

Управление сельского хозяйства на протяжении длительного времени создавало искусственные административные барьеры. И не выплачивало субсидии 30 крестьянским хозяйствам. По представлению прокуратуры области указанным хозяйствам проивезли причитающиеся выплаты в размере 31 млн тенге.

Сохраняется давление на бизнес и стороны правоохранительных органов.

— За последние два года прокуратура пресекла 18 фактов необоснованной регистрации уголовных правонарушений в отношении предпринимателей, в этом году – 7. К примеру, департамент экономических расследований планировал зарегистрировать уголовное дело в отношении субъекта бизнеса за выписку фиктивных счетов-фактур. Это решение аргументировано тем, что он имел взаимоотношения с двумя неблагонадёжными контрагентами, которые, как мы установили, имели необходимую технику и работников для оказания соответствующих услуг. В другом случае, в апреле этого года этим же департаментом без согласования с прокуратурой области начато досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в отношении индивидуального предпринимателя. Проверка показала, что расследование начато незаконно, поскольку сумма неуплаченных платежей не превышает необходимого порогового значения, за которое следует уголовная ответственность, а именно 69 млн тенге. При этом по делу фигурировала сумма всего лишь 358 тысяч тенге. В этой связи прокуратура досудебное производство прекратила в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения. Виновные должностные лица понесли свои наказания, — отчитался прокурор области.

Давление на бизнес имеет место также и через гражданское судопроизводство. Каждый 3-й иск о признании поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок является необоснованным. Только в этом году 277 предпринимателей отстояли свою добросовестность в суде. 70% требований налогоплательщиков на решения и действия налогового органа признали обоснованными и удовлетворены.

Более того, предприниматели по фактам неправомерных действий госорганов обоснованно ставят вопрос о взыскании убытков, понесённых вследствие неправомерных действий налоговых органов. К примеру, одно ТОО взыскало с ДГД убытки, вызванные неправомерным задержанием на пункте пропуска «Сырым» автомобиля с требованием предоставления сопроводительных документов на груз, которые фактически не требовались. Таким образом, некомпетентность отдельных органов наряду с подрывом авторитета государственной структуры влечёт неоправданные нагрузки на государственную казну.

— Ещё незаконно применяются меры административного воздействия. Только в этом году незаконно привлечено 2 425 предпринимателей. В настоящее время прокурорами изучаются все административные дела госорганов, по результатам планируется провести коллегию с приглашением и заслушиванием «отличившихся» должностных лиц, — заверил Шалабаев.

Оксана КАТКОВА